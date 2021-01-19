مجلس الشعب يناقش مشروع قانون إحداث المعهد العالي للفنون السينمائية

دمشق-سانا

ناقش مجلس الشعب اليوم في جلسته الثالثة من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث المعهد العالي للفنون السينمائية.

وخلال مناقشة مشروع القانون أشارت وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح إلى أهمية إحداث المعهد المذكور في إكساب المهارات اللازمة للطلاب الدارسين وتأهيلهم علمياً وعملياً وتنمية القدرات الإبداعية لديهم وبما يواكب التطور التقني والفني العالمي في مجال صناعة السينما ومحطات التلفزة وفقاً للتخصصات التي توفرها الدراسة في المعهد.

ووافق المجلس بالأكثرية على المواد من الأولى وحتى السابعة حيث تنص المادة الثانية على أنه “يتم إحداث معهد باسم المعهد العالي للفنون السينمائية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ومقره مدينة دمشق ويرتبط بوزير الثقافة” فيما يهدف المعهد وفقاً للمادة الثالثة إلى “تخريج المتخصصين والتدريب والتأهيل وتقديم الاستشارات في مختلف مجالات الفن السينمائي لتحقيق نهضة فنية في هذه المجالات”.

كما تبين المادة الرابعة أن المعهد يمنح وفقاً للأحكام المحددة باللائحة الداخلية له الدرجات العلمية الآتية “إجازة في الفنون السينمائية ودبلوم تأهيل وتخصص في الفنون السينمائية وماجستير تأهيل وتخصص في الفنون السينمائية” في حين تحصر المادة 5 إدارة المعهد بـ “مجلس المعهد العالي للفنون السينمائية وعميد المعهد”.

وتتضمن المادة 6 عدداً من البنود المتعلقة بمجلس المعهد وآلية انعقاده فيما تنص المادة 7 على اختصاصات المجلس ومنها منح الدرجات العلمية لخريجي المعهد واعتماد قواعد قبول الطلاب واحداث اقسام واختصاصات جديدة والموافقة على إقامة الدعاوى باسم المعهد والتنازل عنها بعد موافقة الجهات المعنية وإقرار المصالحة والتحكيم واقتراح تعيين أعضاء الهيئة التدريسية ونقلهم وندبهم وإعارتهم وقبول استقالتهم والتعاقد مع الخبراء السوريين والعرب والأجانب وفقاً للقوانين.

كما تتضمن اختصاصات مجلس المعهد وضع قواعد الإيفاد وقبول التبرعات والمنح والهبات والإعانات والمساعدات وإعداد خطط المعهد والموافقة على مشروع موازنته وتوزيع اعتماداته وإحداث مراكز متخصصة ملحقة بالمعهد واقتراح القواعد العامة لأجور المتعاقدين والباحثين والمحاضرين والأساتذة الزائرين والمكلفين بالأعمال التطبيقية وتعويضاتهم ومكافآتهم.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب ملول الحسين إلى الساعة الـ 11 من ظهر يوم غد الأربعاء.

وسيم العدوي-مدى علوش