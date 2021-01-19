مباحثات سورية إيرانية لتعزيز التعاون العلمي بين البلدين

طهران-سانا

بحث وزير العلوم والأبحاث والتكنولوجيا الإيراني منصور غلامي وسفير سورية لدى طهران الدكتور شفيق ديوب اليوم سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال العلمي والتقني والتكنولوجي والبحث العلمي والارتقاء به.

وشدد الوزير غلامي خلال اللقاء على ضرورة تنمية التعاون العلمي والبحثي مع سورية في مجال التقنيات الحديثة ونقل التجارب الإيرانية في مجال التكنولوجيا مبيناً أن بلاده تحتل مواقع متقدمة في الكثير من المجالات مثل تقنيات النانو والتكنولوجيا الحيوية وتأتي من بين الدول العشر الاولى المتفوقة في هذين المجالين.

بدوره أكد السفير ديوب خلال اللقاء اليوم أن النجاحات والإنجازات التي حققتها إيران على الصعيد العلمي تعد نموذجاً وقدوة يمكن للدول الأخرى من خلالها تحقيق نجاحات علمية كبيرة مشيراً إلى أنه يمكن الاستفادة من التكنولوجيا الإيرانية ونقلها وتوطينها في سورية.

وأوضح ديوب أن تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات ينعكس على مختلف قطاعات ومجالات الإنتاج والتنمية الاجتماعية والاقتصادية ولا سيما أن البلدين يتعرضان لحصار وإجراءات قسرية جائرة في مختلف المجالات العلمية والطبية والتكنولوجيا لافتاً إلى أهمية زيادة المنح الدراسية للطلاب من البلدين.