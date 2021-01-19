إعادة فتح مرفأي اللاذقية وطرطوس وميناء مصب النفط في بانياس أمام حركة الملاحة البحرية

اللاذقية-سانا

أعادت مديرية الموانئ البحرية اليوم فتح مرفأي اللاذقية وطرطوس وميناء مصب النفط في بانياس أمام حركة الملاحة البحرية بعد تحسن الأحوال الجوية.

وذكر العميد عمار مخلوف مدير عام الموانئ في تصريح لمراسل سانا أنه نظراً لتحسن الأحوال الجوية تم فتح مرفأي اللاذقية وطرطوس وميناء مصب النفط في بانياس بوجه الملاحة البحرية فيما لا تزال موانئ الصيد والنزهة على الساحل السوري مغلقة حتى إشعار آخر.

وكانت مديرية الموانئ البحرية أعلنت في الـ 16 من الشهر الجاري عن إغلاق مرفأي اللاذقية وطرطوس وميناء مصب النفط في بانياس بوجه الملاحة البحرية بسبب الأحوال الجوية السائدة وارتفاع الأمواج وازدياد سرعة الرياح.