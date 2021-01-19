جهود كبيرة لكوادر كهرباء القنيطرة لإعادة التيار الكهربائي في عدد من المناطق

القنيطرة-سانا

رغم الأجواء الباردة والأمطار الغزيرة يبذل العاملون في شركة كهرباء القنيطرة جهودا كبيرة لاصلاح الأعطال والحفاظ على استمرارية التيار الكهربائي في كافة مناطق المحافظة.

مدير شركة كهرباء القنيطرة المهندس بسام المصري بين في تصريح لمراسل سانا أن ورشات الشركة تمكنت من إصلاح الأعطال وإعادة التيار الكهربائي إلى حضر والهجة والبريقة وبئر عجم وكودنة بعد جهود كبيرة من العاملين في ظل الأحوال الجوية السائدة.

ولفت المصري إلى أنه تم تركيب علب وصل هوائية لكابلات التوتر المتوسط المنهارة جراء صاعقة البرق الليلة الماضية وصيانة بعض المحولات المتضررة والشبكات الهوائية إضافة إلى نصب عامود توتر متوسط بدل عامود متضرر الليلة الماضية بسبب العاصفة المطرية على مدخل قرية الهجة وشد شبكة التوتر المتوسط وإعادة التيار الكهربائي لقرية الهجة.

وأكد أن العاملين في الشركة في حالة استنفار وجهوزية على مدار الساعة لمعالجة أي عطل طارئ على الشبكات للحفاط على استمرارية ووثوقية التيار الكهربائي.