زراعة أكثر من 114 ألف غرسة في درعا خلال الموسم الحالي

درعا-سانا

ضمن خطة التحريج الاصطناعي لدائرة الحراج في مديرية الزراعة بدرعا تم تحريج 199 هكتاراً بـ 114685 غرسة متنوعة في الموسم الحالي.

رئيس دائرة الحراج المهندس جميل العبدالله ذكر بتصريح لمراسل سانا اليوم أن أعمال التحريج شملت مواقع مختلفة في قارة والجامعات الخاصة وطريق ضاحية اليرموك والزويتينة وعالقين وتل الحارة وغيرها مبيناً أن مشتل الدائرة في ازرع أنتج هذا الموسم 261 ألف غرسة حراجية متنوعة.

وأضاف إن عمليات بيع وتوزيع الغراس على المواطنين والدوائر الرسمية مستمرة مبيناً أن الدائرة وزعت مجانا في هذا الموسم 10440 غرسة حراجية على الدوائر الرسمية وباعت للمواطنين بأسعار رمزية 6926 غرسة.

وتتوفر الغراس في مشتل دائرة الحراج بازرع بنوعيات ممتازة وأسعار مخفضة تصل إلى 200 ليرة للغرسة الحراجية بكيس صغير و300 للكيس الوسط و600 ليرة سورية للكيس الكبير.