إيطاليا تعرب عن قلقها حيال إقامة الاحتلال وحدات استيطانية جديدة

روما-سانا

أعربت إيطاليا عن قلقها العميق حيال إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخططا لإقامة 800 وحدة استيطانية جديدة على أراضي الفلسطينيين مؤكدة أن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي.

وقالت الخارجية الإيطالية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا الفلسطينية إن إيطاليا تجدد الإعراب عن قلقها العميق حيال قرار “إسرائيل” الشروع بإقامة 800 وحدة جديدة في الضفة الغربية وتدعو “إسرائيل” إلى إعادة النظر في خطوتها التي تنتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جدد في وقت سابق التأكيد على أن عمليات الاستيطان التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة لا تتمتع بأي شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي مطالبا بوقفها.