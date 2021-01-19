المكسيك تدعو إدارة بايدن إلى تغيير سياسات الهجرة المتشددة

مكسيكو سيتي-سانا

دعا الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إلى إجراء تغييرات كبيرة على سياسات الهجرة وذلك بعد أن اتبع سلفه دونالد ترامب نهجاً عنصرياً بهذا الشأن وصل إلى حد اعتقال المهاجرين على الحدود الأميركية مع المكسيك وفي بعض الأحيان فصل الآباء عن أطفالهم وإجبار آلاف المهاجرين على البقاء في غواتيمالا المجاورة.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن لوبيز أوبرادور قوله أمس إنه يأمل أن يوافق بايدن على العمل مع المكسيك ودول أخرى بشأن قضية المهاجرين وتعديل السياسات الأميركية بشأن الهجرة.

وأشار لوبيز أوبرادور إلى أن بايدن تعهد في حملته الانتخابية بتعديل هذه السياسات مضيفا “إن الوقت قد حان للوفاء بهذا الالتزام وهذا ما نأمل حدوثه”.

وتابع: إن حكومته ستحاول ثني المهاجرين عن العبور إلى المكسيك لكن يجب أيضا احترام حقوق جميع المهاجرين.

يشار إلى أن نحو 7000 مهاجر معظمهم من هندوراس عبروا إلى غواتيمالا ويأملون في السفر إلى المكسيك والوصول في نهاية المطاف إلى حدود الولايات المتحدة.

ويحاول عشرات الآلاف من المهاجرين من أميركا الوسطى في كل عام الوصول إلى الولايات المتحدة سيرا على الأقدام في معظم الأحيان في مجموعات تعرف باسم (القوافل).

وتعهد بايدن بإنهاء سياسات الهجرة المتشددة لسلفه لكن إدارته التي ستتولى مهامها رسميا يوم غد حذرت المهاجرين من محاولة العبور إلى الولايات المتحدة معتبرة أن السياسات لن تتغير بين عشية وضحاها.