اعتداء إرهابي على أبراج لنقل الطاقة وسط العراق

بغداد-سانا

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم تعرض أبراج لنقل الطاقة شمال محافظة بابل وسط البلاد إلى اعتداء من قبل إرهابيي تنظيم “داعش” مبينة أن البعض فسر ذلك على أنه قصف لطائرات حربية.

وقالت الخلية في بيان نقله موقع السومرية نيوز: “تعرضت بعض أبراج نقل الطاقة الكهربائية في منطقة البهبهاني شمال محافظة بابل إلى اعتداء وتخريب من قبل عناصر عصابات “داعش” الإرهابية وهو ما فسره البعض على أنه قصف طائرات حربية”.

وأضاف البيان إن “قوة أمنية بدأت بعملية تفتيش بحثاً عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل الإرهابي”.

ونفت الخلية تعرض القوات الأمنية شمال محافظة بابل إلى اعتداءات ليلة أمس بعد أن تداولت وسائل إعلام أنباء تحدثت عن وقوع انفجارات في جرف النصر شمال بابل ناجمة عن قصف جوي.