ألمانيا تسجل أكثر من 11 ألف إصابة بكورونا والمكسيك أكثر من ثمانية آلاف

عواصم-سانا

سجلت ألمانيا 11369 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و52028 حالة.

ووفق البيانات الصادرة عن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا فقد سجلت أيضا 989 وفاة جديدة بالفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 47622 حالة.

وأكد وزير المالية الألماني أولاف شولتز أنه سيتعين على ألمانيا تمديد إجراءات الإغلاق وتشديدها لخفض أعداد المصابين بكورونا بشكل أسرع.

من جانبها سجلت المكسيك 8074 إصابة و455 وفاة جديدة بالفيروس ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و649502 إصابة والوفيات إلى 141248 حالة.

وفي الصين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة أن البر الرئيسي سجل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس وذلك ارتفاعاً من 109 حالات في اليوم السابق مضيفة إن الحالات الجديدة تضمنت 106 إصابات محلية.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد19 في البر الرئيسي الصيني 89454 حالة فيما بقي إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4635 حالة.