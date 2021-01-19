كازاخستان تقرر بدء التطعيم بلقاح (سبوتنيك V) قبل الموعد المحدد واتفاق بين نيكاراغوا وروسيا لتبادل المعلومات حوله

عواصم-سانا

أعلن أليكسي تسوي وزير الصحة في كازاخستان اليوم أن سلطات بلاده قررت بدء عملية التطعيم بلقاح (سبوتنيك V) الروسي المضاد لكورونا في الأول من شباط المقبل أي قبل حلول الموعد المحدد.

ونقل موقع روسيا اليوم عن تسوي قوله: “نخطط في الـ 19 من كانون الثاني الجاري توقيع اتفاقية بين مجمع كاراغاندا الصيدلاني وصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي حول توريد الدفعة الأولى من لقاح (سبوتنيك V) بمقدار 20 ألف جرعة… ومع حلول الـ 1 من شباط ستبدأ عملية التطعيم ضد عدوى فيروس كورونا وستشمل فئات محددة من السكان”.

ووفقاً للوزير سيتم في النصف الأول من هذا العام تطعيم مليوني شخص وفي النصف الثاني سيتم تطعيم 3 إلى 4 ملايين شخص.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات الصحية في كازاخستان أن التطعيم ضد كورونا سيبدأ في نهاية شباط.

إلى ذلك قال بيوتر بانكراتوف الممثل التجاري الروسي في نيكاراغوا إن ماناغوا وقعت وثائق أولية مع الجانب الروسي لتبادل المعلومات حول لقاح (سبوتنيك V) الروسي المضاد لكورونا.

وذكر بانكراتوف أن الجانبين انتقلا لمناقشة المسائل الفنية المتعلقة بالتوريد موضحاً أن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي يتعامل بمسؤولية مع مسألة التعاون المحتمل مع نيكاراغوا في هذا المجال.

ولم يحدد الممثل الروسي حجم توريدات اللقاح المخطط لها وقال إن الحديث يدور عن كمية كبيرة.