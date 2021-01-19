صحيفة إيطالية: إنتر ميلان يقرر تغيير اسمه وشعاره

روما-سانا

قالت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية إن فريق إنتر ميلان ينوي تغيير اسمه وشعاره بداية آذار المقبل.

ولفتت الصحيفة إلى أن إدارة إنتر ميلان قررت تغيير اسم الفريق من “إنترناسيونالي ميلانو” إلى إنتر ميلانو فقط موضحة أنها قررت اعتماد اسم “إنترناسيونالي ميلانو” لربط النادي أكثر بالمدينة على غرار منافسه آسي ميلان.

وأضافت أن شعار إنتر ميلان سيتم تغييره أيضاً مع ثبات حرفي “آي” وإم” اختصاراً لـ “إنتر ميلانو” بالإيطالية.

ومن المعروف أن الاسم الرسمي للإنتر الذي تأسس العام 1908 هو “إنترناسيونالي ميلانو”.