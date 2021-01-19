الأمم المتحدة تحذر من عواقب قرار واشنطن ضد أنصار الله اليمنية

نيويورك-سانا

أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك مجدداً عن قلقه من عواقب قرار الولايات المتحدة تصنيف حركة “أنصار الله” اليمنية “منظمة إرهابية” وتداعياته على الأوضاع المعيشية والإنسانية في اليمن.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن دوجاريك قوله في مؤتمر صحفي: “لا تزال الأمم المتحدة تشعر بقلق عميق من تصنيف الولايات المتحدة لحركة أنصار الله منظمة إرهابية” متوقعاً حدوث اضطرابات كبيرة في أكبر عملية مساعدات في العالم في الوقت الذي تبدأ فيه المجاعة تنتشر في اليمن.

ودعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى حماية الواردات التجارية إلى اليمن وأن تستمر في التدفق عبر جميع الموانئ في البلاد.

وكان مسؤولون في الأمم المتحدة دعوا الخميس الماضي خلال اجتماع في مجلس الأمن الدولي الولايات المتحدة إلى إلغاء قرارها ضد حركة أنصار الله محذرين من أنه سيعرقل جهود السلام في اليمن.