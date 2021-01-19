ميلان يفوز على كالياري بثنائية في الدوري الإيطالي

روما-سانا

فاز فريق ميلان على مضيفه كالياري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم “كالتشيو”.

سجل هدفي ميلان النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقتين 7 من ضربة جزاء و53 من زمن اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع ميلان رصيده إلى 43 نقطة منفرداً بصدارة جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي مبتعداً بفارق ثلاث نقاط عن جاره ووصيفه إنتر ميلان بينما تجمد رصيد كالياري عند 14 نقطة في المركز السابع عشر على سلم ترتيب الدوري.

كما رفع زلاتان 39 عاماً رصيده إلى 12 هدفاً متقاسماً المركز الثاني مع كل من شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو والبلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان في ترتيب هدافي “الكالتشيو” ومقلصاً الفارق إلى ثلاثة أهداف عن المتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.