المركزي الروسي: ارتفاع احتياطيات البلاد الدولية

موسكو-سانا

ارتفعت احتياطيات روسيا الدولية في الفترة من الـ 25 من كانون الأول الماضي وحتى الأول من الشهر الجاري بواقع خمسة مليارات دولار وفقاً لبيانات البنك المركزي الروسي.

ووفق موقع روسيا اليوم أظهرت البيانات أن الاحتياطيات التي تضم نقداً أجنبياً وذهباً ارتفعت من “4ر592” مليار دولار في الـ 25 من الشهر الماضي إلى 4ر579 مليار دولار بداية الشهر الحالي.

وصعدت بذلك الاحتياطيات خلال أسبوع بواقع خمسة مليارات دولار.

وأرجع البنك المركزي الروسي ارتفاع الاحتياطيات لأسباب منها إعادة تقييم سعر الصرف وارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

وكانت الاحتياطيات بلغت في الصيف الماضي مستوى قياسياً تاريخياً حيث صعدت إلى 7ر600 مليار دولار.