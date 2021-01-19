مسرح ثقافي العزيزية في حلب يحتضن افتتاح مهرجان الطفولة المسرحي الأول

حلب-سانا

انطلقت على مسرح المركز الثقافي في حي العزيزية بمدينة حلب اليوم فعاليات مهرجان الطفولة المسرحي الأول تحت عنوان “إبداعات وأحلام” والذي يتضمن عروضاً مسرحية من تقديم الأطفال بمشاركة فريق مهارات الحياة.

وشملت فعاليات اليوم الأول للمهرجان تكريم عدد من المخرجين والكتاب المسرحيين ممن كان لهم أثر مبدع في مسرح الطفل إضافة إلى عرض بعنوان مملكة الأطفال.

مدير الثقافة في حلب جابر الساجور أوضح أن التحضير للمهرجان جرى منذ 3 أشهر تم خلالها تدريب الأطفال بشكل عفوي وطبيعي وتنظيم جلسات مسرحية توعوية لهم لتعريفهم بعلوم المسرح والسينما والسينوغرافيا إضافة إلى التأليف والإخراج المسرحي لأن أبا الفنون من أهم المنابر التي ترفع الذائقة الفكرية والثقافية للمجتمع عموماً.

المهندس مصطفى آغا مخرج ومؤلف عرض “وداعاً كورونا” الذي يقدم مفاهيماً صحية حول مواجهة فيروس كورونا أكد أهمية أن يقدم الأطفال أعمالاً مسرحية تسهم بكسر الحاجز بين الطفل والمتلقي وتنمية قدراته.

وبينت عهد بريدي من فريق مهارات الحياة أن الهدف من هذه الأعمال المسرحية تعويد الأطفال على كسر حاجز الخوف من مواجهة الجمهور وتنميه مواهبهم وأفكارهم الإبداعية إضافة إلى شرح مفهوم المسرح لهم وتقوية لغتهم الفصحى لديهم من خلال الحوار أثناء تقديمهم العروض.

زينب شحود