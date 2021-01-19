لقاء شعري لرابطة الخريجين الجامعيين في حمص يمجد الحب ويحتفي بالوطن

حمص-سانا

أحيت رابطة الخريجين الجامعيين بحمص أولى فعالياتها الثقافية للعام الحالي باستضافة عدد من الشعراء بالمحافظة في لقاء شعري ضمن مقرها بالمدينة.

واتسمت القصائد التي القاها الشعراء بالأسلوب العفوي والمباشر سواء شعر محكي أم فصحى للتعبير عن مكنونات النفس الداخلية وما جادت به قرائح المشاركين من قصائد حملت الوطن إلى أسمى المعاني فاتشحت الصور الشعرية تارة بالحزن والفقدان وتارة بالأمل وبالنصر.

وبدأ الشاعر إبراهيم الهاشم اللقاء الشعري عبر القائه عدداً من القصائد الوطنية والإنسانية منها دمعة على مقاس الغياب وضياع التي صاغها بأسلوب أدبي رشيق يزخر بالصور الشعرية العميقة بمعانيها.

بدورها ألقت الشاعرة فاطمة الحسن مجموعة مقاطع شعرية غزلية عبرت فيها بشكل وجداني عن حالات حب وانتظار وتعب انساني استخدمت فيها الشعر الحر منها لك الروح وتعب والسنة اللحظة وشراع ونقش.

وفي أولى خطواتها في عالم الأدب والشعر القت الشابة غنوة عميش قصائد غزلية بأسلوب عمودي منها قصيدة قنديل وظنون حيث عكست روحها الشاعرية وجمال لغتها الأدبية.

وشاركت الشاعرة خديجة الحسن بعضا من أبيات قصائدها التي مجدت الحب والمشاعر الإنسانية السامية وتغنت بالوطن الشامخ ليختتم اللقاء الدكتور الشاعر عيسى أسعد بعدد من قصائده بالشعر المحكي والفصيح حيث تبوح الروح العاشقة في شعره لتعانق عنان السماء ولا سيما حين يتغنى بحب الوطن المنتصر.

تمام الحسن