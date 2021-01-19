الأمم المتحدة تعرب مجدداً عن قلقها ازاء خروقات اتفاق وقف النار في الحديدة اليمنية

نيويورك-سانا

جددت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة أونمها اليوم الإعراب عن القلق حيال استهداف المدنيين نتيجة مواصلة خرق اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن.

ويواصل العدوان السعودي ومرتزقته استهداف محافظة الحديدة بمختلف أنواع السلاح في خرق مستمر لإتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الاول 2018.

ونقل موقع الأمم المتحدة الإلكتروني عن رئيس البعثة الفريق أبهيجيت غوها قوله في بيان صحفي إن الخسائر بين المدنيين الناجمة عن ذلك غير مقبولة مشدداً على أن سلامة وأمن السكان المحليين ذات أهمية قصوى وهي السبب الأساسي وراء اتفاق وقف إطلاق النار وموكداً أن البعثة ستبذل قصارى جهدها للتأكيد على تطبيق اتفاق الحديدة والإلتزام به.

وكانت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة باليمن أونمها أعربت أمس عن قلقها ازاء تصاعد خروقات اتفاق وقف اطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الأيام الأخيرة.