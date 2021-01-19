وزيرة الدفاع اللبنانية تجدد إدانتها خروقات العدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

جددت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زينة عكر إدانتها الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية وطالبت بوقفها وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة.

واستنكرت عكر خلال لقائها اليوم قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “يونيفيل” الجنرال “ستيفانو ديل كول” خطف قوات الاحتلال الإسرائيلي راعياً لبنانياً والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة تجاه لبنان مؤكدة ضرورة وقف هذه الاعتداءات والخروقات المتكررة للسيادة اللبنانية.

من جهة ثانية دعت عكر الدول المشاركة ضمن قوة اليونيفيل إلى تقديم المساعدات الطبية للبنانيين للوقاية من فيروس كورونا.