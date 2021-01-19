مسرح تفاعلي موسيقي وفقرة باليه ضمن مهرجان ربيع الطفولة بثقافي حمص

حمص-سانا

أنشطة منوعة ترفيهية وثقافية هادفة تستهدف شريحة واسعة من الأطفال تنظم بشكل يومي خلال العطلة الإنتصافية ضمن مهرجان ربيع الطفولة الذي يقام في المركز الثقافي بحمص.

وتضمنت فعاليات اليوم مسرحاً تفاعلياً موسيقياً وأنشطة ترفيهية وفقرة باليه معاصر من إعداد اليسار وانجيلا نسطة من فرقة بالو بمشاركة فريق شباب التطوعي إضافة إلى نشاط قراءة نظمه ملتقى أصدقاء الكتاب في قسم الأطفال.

وفي تصريح لمراسلة سانا بينت انجيلا نسطة مدربة بالو أن الفرقة حاولت تقديم محتوى مختلف حيث دمجت بين رقص الباليه والموسيقا المحببة لدى الأطفال ضمن نشاطها الذي قدمته بعنوان ميوزك تايم.

وشاركت بالفقرات مجموعة من الأطفال الموهوبين بالعزف مثل هادي معلا عازف كمان قدم مقطوعة بعنوان تشاردلز والطفلة لين ابراهيم عازفة كمان أغنية حب إيه.

وبينت رهف عثمان قائد فريق شباب التطوعي المنظم للفعالية أن الفريق يحمل على عاتقه مهمة التواصل مع الأطفال وإظهار مواهبهم وتقديم المتعة والمرح والتسلية لهم من خلال مشاركتهم في الأنشطة المفيدة والهادفة وتنظيمها لهم بشكل دوري.

وتمثلت مشاركة فريق شباب التطوعي وفقاً لأحمد الخطيب بالعزف على البيانو المرافق لأداء فرقة بالو حيث قدم أغاني بكتب اسمك يا بلادي ويا سهر الليالي وبابارفيل.

وعن نشاط القراءة الذي أقيم في قسم الأطفال ذكرت نجاح حنا من مؤسسي ملتقى أصدقاء الكتاب أن النشاط استهدف الفئة العمرية من 7 حتى 10 سنوات تم خلالها قراءة حكاية الكوخ المسحور وهي قصة بسيطة تحكي عن معنى الصداقة والمحبة مبينة أن الأطفال شاركوا خلال النشاط بقراءة قصص من تأليفهم في مسعى من الملتقى لإستنهاض فكرة المطالعة لتصبح عادة يومية لدى الأطفال لاسيما أصحاب المواهب.

ويتابع مهرجان ربيع الطفولة فعالياته حتى نهاية العطلة الإنتصافية حيث تتضمن فعاليات الغد نشاطين للتوعية ضد جائحة كورونا وللقراءة التفاعلية.