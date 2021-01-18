استطلاع: أكثر من نصف الأمريكيين.. ترامب من الرؤساء الأسوأ في تاريخ البلاد

واشنطن-سانا

أظهر استطلاع جديد للرأي نشرت نتائجه اليوم أن أكثر من نصف الأمريكيين يعتبرون الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من بين الرؤساء الأسوأ في تاريخ البلاد.

وكشف الاستطلاع الذي أجرته شبكة “ان بي سي” نيوز أن نسبة 52 بالمئة ممن استطلعت أراؤهم حملت ترامب المسؤولية الرئيسية عن أعمال العنف التي رافقت اقتحام مبنى الكابيتول.

كما وجد الاستطلاع تحولا في آراء نسبة من الناخبين الجمهوريين من داعمين لترامب إلى معارضين له.

يذكر أن ترامب هو أول رئيس في الولايات المتحدة يخضع لمحاكمتين برلمانيتين بهدف عزله من منصبه حيث جرت الأولى في أيلول عام 2019 لسوء استخدامه السلطة بهدف تحقيق أهداف شخصية بينما تجري الثانية حالياً بعد تحريض الأخير مؤيديه على اقتحام مبنى الكونغرس “الكابيتول” في السادس من الشهر الجاري لكن مع تأييد عدد من كبار الجمهوريين لمحاكمته هذه المرة.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة واشنطن بوست وشبكة “اى بي سي نيوز” الإخبارية في وقت سابق أن أغلبية الأمريكيين يؤيدون إجراءات عزل ترامب ومنعه من الترشح للرئاسة في المستقبل.

وكان مجلس النواب الأمريكي وافق في الـ 13 من الشهر الجاري بأغلبية أعضائه على مساءلة ترامب بتهمة التحريض على التمرد في اقتحام الكونغرس في خطوة ستفتح الباب أمام مجلس الشيوخ لمنعه من تقلد الرئاسة مجدداً في حال إدانته.