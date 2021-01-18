إصابة طفل جراء انفجار جسم غريب من مخلفات الإرهابيين في عدرا العمالية

ريف دمشق-سانا

أصيب طفل اليوم جراء انفجار جسم غريب من مخلفات التنظيمات الإرهابية بمنطقة عدرا العمالية بريف دمشق.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة الريف لمراسلة سانا أنه بينما كان طفل في العاشرة من عمره يجمع خرداوات ومواد بلاستيكية قابلة للتدوير في محيط مدينة عدرا العمالية من جهة طلعة الثنايا انفجر جسم غريب من مخلفات التنظيمات الإرهابية.

وبين المصدر أن الانفجار أدى إلى بتر اليد اليمنى للطفل الذي أسعف إلى مشفى القطيفة الوطني.

وأواخر الشهر الماضي استشهد طفل في العمر ذاته بينما كان أيضا يقوم بجمع الخرداوات بمنطقة الكورنيش التحتاني في يبرود عندما انفجر جسم غريب من مخلفات الإرهابيين.