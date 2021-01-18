العدوان السعودي يرتكب131 خرقاً جديداً لاتفاق وقف النار في الحديدة

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي 131 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع “المسيرة نت” عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان قوله إن من بين الخروقات 29 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و78 خرقا بأعيرة نارية مختلفة.

ولفت المصدر إلى أنه من بين الخروقات أيضا استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وثلاث غارات لطيران تجسسي على الفازة والجبلية في المحافظة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول 2018 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.