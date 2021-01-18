تنظيم 103 ضبوط تموينية بحق مخالفين في اللاذقية خلال يومين

اللاذقية-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية خلال اليومين الماضيين 103 ضبوط تموينية بحق مخالفين في أنحاء المحافظة.

وذكر سامر السوسي مدير التجارة الداخلية في تصريح لمراسلة سانا اليوم أن الضبوط توزعت على 6 ضبوط بيع خبز خارج البطاقة وضبطين اتجار بالخبز التمويني و3 ضبوط عدم التقيد بمواعيد العمل وضبط نقص وزن الخبز لمخبز ساحة السمك وضبطين إنتاج خبز سيئ الصنع وضبط بيع الخبز دون كيس و11 ضبط عدم حيازة فاتورة في مناطق حميميم والزراعة والصليبة وسقوبين و3 ضبوط حيازة مواد منتهية الصلاحية في اللاذقية وجبلة.

وشملت الضبوط وفق السوسي أيضاً ضبط عدم مسك سجل حركة في سوق الهال و43 ضبط عدم إعلان عن الأسعار وعدم إعلان أجور بدل خدمات لمكاتب السيارات في حي السجن والصليبة والمشروع السابع والرمل الجنوبي والريجة القديمة والمارتقلا وجبلة و3 ضبوط تقاضي أجر زائد سرافيس و13 ضبط عينات غذائية و12 ضبط عينات غير غذائية.