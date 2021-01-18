دراسة بريطانية: أعراض جديدة لفيروس كورونا ترتبط بالعينين

لندن-سانا

كشفت دراسة بريطانية حديثة عن أعراض مرتبطة بالعينين تظهر لدى المصابين بكوفيد 19.

ووفق صحيفة إكسبريس البريطانية أشارت الدراسة التي أجريت في مركز مستشارو طب العيون بلندن إلى تسجيل ثلاثة أعراض تتمثل بحساسية الضوء والتهاب الملتحمة وحكة العينين ظهرت لدى المصابين بفيروس كورونا.

وأوضح الطبيب المختص بطب العيون في المركز علي ميرزا أن المصابين بالفيروس يعانون حساسية الضوء والصداع ويشعرون بألم في العينين عند إضاءة مكان مظلم بشكل مفاجئ أو الانتقال من الأماكن المظلمة إلى أخرى مضاءة.

وأضاف ميرزا أن التهاب العينين يمثل أحد أعراض فيروس كورونا الأقل شيوعاً إلا أن التشخيص وحده القادر على التمييز فيما إذا كان مؤشراً على الإصابة بكوفيد 19 أم أن الأمر مجرد التهاب فيروس للملتحمة.

وأشار الاختصاصي بطب العيون إلى أن الأعراض الثلاثة المذكورة والمرتبطة بالعينين يجب أن تزول بمجرد التعافي من الفيروس ناصحاً المرضى الذين يعانون هذه الأعراض بالاستعاضة بالنظارات بدلاً من العدسات اللاصقة خلال إصابتهم بكوفيد19.