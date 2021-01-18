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إدارة المرور: جميع الطرق سالكة عدا طريق ظهر الجبل المشنف في السويداء بسبب تساقط الثلوج

2021-01-18

دمشق-سانا

بينت ادارة المرور في وزارة الداخلية أن جميع الطرق في المحافظات سالكة عدا طريق ظهر الجبل المشنف في محافظة السويداء غير سالكة بسبب تساقط الثلوج.

ونصحت الإدارة في نشرتها الصادرة مساء اليوم حول حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة السائقين بتفحص الحالة الفنية للمركبة والفرامل والإطارات وماسحات الزجاج والأنوار وتخفيف السرعة وزيادة مسافة الأمان واستعمال الأنوار الخاصة بالضباب واستخدام حزام الأمان وعدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة في جميع الأحوال والظروف تجنباً للمخاطر التي تواجههم على الطرق.

وأشارت إدارة المرور إلى أنها خصصت الرقمين 5411365/5422703  للاستعلام

عن حالة الطرق.

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