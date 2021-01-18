الصحة العالمية تتوقع تجاوز وفيات كورونا المئة ألف أسبوعياً

جنيف-سانا

توقعت منظمة الصحة العالمية زيادة الوفيات جراء فيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من مئة ألف أسبوعيا.

ونقلت رويترز عن مايك رايان كبير خبراء الطوارئ في المنظمة قوله في سياق التقرير الوبائي الذي قدمه في اجتماع لمجلس المنظمة اليوم إن “منطقة الأمريكيتين تسجل نحو 47 بالمئة من أعداد الوفيات حاليا” موضحا أن الوضع الوبائي “متحرك ومتباين..وزادت السلالات الجديدة من تعقيده”.

وأضاف رايان أن أعداد الوفيات والإصابات في أوروبا مستقرة لكن عند مستويات مرتفعة.

بدوره قال المستشار البارز في المنظمة العالمية بروس إيلوارد خلال الاجتماع “المنظمة في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع شركة فايزر لإدراج لقاحها المضاد لكورونا ضمن قائمة اللقاحات التي ستقدمها المنظمة للدول الأكثر فقرا” مشيرا إلى أن المنظمة تتطلع بعد ذلك لإضافة لقاحات أخرى.

ومن المقرر أن يبدأ برنامج منظمة الصحة العالمية “كوفاكس” توزيع اللقاحات على الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل في شباط ومن المنتظر توزيع ما بين مليارين وثلاثة مليارات جرعة هذا العام بعد أن أبرمت المنظمة اتفاقات مع عدد من الموردين منهم “أسترازينيكا” و”معهد سيروم” الهندي للأمصال.

وفي وقت سابق اليوم حذر تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من أن العالم على شفا “فشل أخلاقي كارثي” فيما يتعلق بتوزيع لقاحات كورونا داعيا الدول والشركات المصنعة إلى مشاركة الجرعات بشكل أكثر إنصافا في مختلف أنحاء العالم.