كنوز أثرية من جبل العرب تزين متحف دمشق الوطني

السويداء-سانا

شغلت آثار جبل العرب التي تمثل أحد مكونات الحضارة السورية العريقة حيزاً مهماً في متحف دمشق الوطني حيث خصصت لها قاعة دعيت بقاعة جبل العرب.

ويشير الباحث في آثار المنطقة وعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الثانية في السويداء الدكتور خالد كيوان لـ سانا سياحة ومجتمع إلى أن المكتشفات الأثرية المتلاحقة في جنوب سورية تشكل إلى جانب الآثار العريقة والمختلفة التي تختزنها المناطق السورية أدلة حية على أن بلدنا هي مهد الحضارة.

ويبين كيوان أن من بين أهم الأعمال الفنية والتي تزين متحف دمشق الوطني بعض اللوحات الفسيفسائية التي مصدرها مدينة شهبا كلوحة تمجيد الأرض ولوحة العدالة والفلسفة والتربية ولوحة “بيلوبس من هيبوداميا” إضافة إلى منحوتات حجرية بازلتية من أهمها منحوتة الإله “مثيرا” إله النور والضياء و”هيرقل” وصراعه مع الأسد نوميا وهراوته المشهورة من الفن الإغريقي والروماني وتمثال الربة أثينا “منيرفا” ربة الحرب والسلام وتماثيل “فكتوريا” ربة النصر المجنحة وتمثال الإله باخوس “ديونيزيس” إله الخمر الذي يعبر عن زراعة الكرمة في جبل العرب ورأس الإله “بعل شمين” ومصدره موقع سيع الأثري في جبل العرب.

ويلفت الباحث في آثار المنطقة إلى أن العديد من القطع الأثرية التي تتوزع في حديقة المتحف مصدرها مدينة شهبا التي عرفت باسم مدينة الإمبراطور فيليبوبولس وموقع سيع ومدينة قنوات الأثرية.

سهيل حاطوم