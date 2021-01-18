كهرباء السويداء تنهي إصلاح عدد من الأعطال نتيجة الظروف الجوية

السويداء-سانا

أنهت الشركة العامة لكهرباء السويداء إصلاح أعطال على محولة ضمن محطة تحويل المدينة وثلاثة مخارج خطوط توتر متوسط في عدد مناطق المحافظة نتيجة الظروف الجوية السائدة.

وأشار مدير عام شركة كهرباء السويداء المهندس نضال نوفل في تصريح لمراسل سانا إلى أن عطل المحولة التي تبلغ استطاعتها 30 ميغا في محطة تحويل مدينة السويداء تسبب بتطبيق تقنين قسري على الجزء الشمالي للمدينة وعدد من قرى المحافظة لأن تزويد المشتركين بالكهرباء خلال فترة التعطل اقتصر على المحولة الثانية الموجودة بالمحطة.

وبين المهندس نوفل أن إصلاحات المخارج شملت خطوط التوتر المتوسط في الكارس وعتيل وأم الزيتون المغذية للعديد من القرى لافتاً إلى أنه حدثت أعطال متفرقة على شبكات التوتر المنخفض وتعمل ورشات الطوارئ على إصلاحها تباعاً.

وذكر مدير الشركة أن الورشات في حالة جاهزية للتعامل مع أي أعطال جديدة أخرى قد تطرأ جراء الظروف الجوية.

عمر الطويل