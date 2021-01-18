الطقس غداً.. فرصة لهطل زخات رعدية مصحوبة بالبرد وثلوج على المرتفعات

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يستمر الجو غدا غائما إلى غائم ماطر بشكل عام حيث تبقى الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد ومن المتوقع أن تتساقط الثلوج على المرتفعات التي تزيد على 1000 متر ليلا والرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها الـ 85 كم/سا والبحر متوسط الى عالي ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق 9-5

المنطقة الجنوبية 9-5

المرتفعات الجبلية 6- ناقص 2

المنطقة الوسطى 11-5

المنطقة الساحلية 14-8

المنطقة الشمالية 8-3

منطقة الجزيرة 9-4

المنطقة الشرقية 12-5

منطقة البادية 10-4.