المغنيزيوم ودوره في الوظائف الحيوية… كتاب علمي جديد

دمشق-سانا

يترافق عوز المغنيزيوم مع مشاكل صحية كثيرة منها عدم انتظام ضربات القلب والإثارة العصبية والعضلية وارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين وهشاشة العظام وفق أدلة كثيرة يوردها كتاب علمي صدر حديثاً للدكتور رشاد مراد بعنوان “المغنيزيوم ودوره في الوظائف الحيوية”.

ووفق الدكتور مراد أنه من بين العلاجات الفعالة التي توصف للأطفال مفرطي النشاط هو المغنيزيوم الذي أثبت إيجابية عالية في خفض مستوى العنف وتحسن الاستجابة الاجتماعية لدى هذه الفئة.

ولفت الكاتب في إصداره الجديد إلى دور هذا المعدن في تحسين وظائف الأعصاب والعضلات وسكر الدم وصحة العظام والقلب والتمثيل الغذائي وزيادة الطاقة مشيراً إلى أدلة تظهر وجود علاقة بين نقص المغنيزيوم ومرض الزهايمر حيث وجد بمستوى منخفض لدى المرضى.

أما عن علاقة هذا المعدن بمرض السرطان فلفت المؤلف إلى أن انخفاض نسبة المغنيزيوم في الجسم يمكن أن يزيد مع عوامل أخرى متعددة احتمال الإصابة بالسرطان.

ويضم الكتاب الذي جاء في 130 صفحة من القطع المتوسط عشرة فصول تتحدث عن علاقة المغنيزيوم بإصابة الأطفال باضطراب التوحد وعلاقته بعدد من الأمراض العصبية والنفسية منها انفصام الشخصية والاضطراب ثنائي القطب والاكتئاب وداء باركنسون ومرض الزهايمر والتوتر والإدمان والأعصاب والسرطان والسمع.

عميد كلية الصيدلة بجامعة دمشق الدكتورة جميلة حسيان أوضحت في تقديمها للكتاب أن وجود المعادن بجسم الإنسان يكون بقدر محدد لأن في نقصانه أو زيادته خطورة على حياتنا.

ومن منشورات المؤلف مجلة المستشار في طب الأسنان وكتاب علم الأدوية في طب الأسنان وكتاب علم الأدوية والأمراض الباطنة ولقاح انفلونزا الخنازير بين الحقيقة والوهم والدليل المساعد في علم الأدوية وكتاب الدمويات والمناعيات الحديث والانسجام الفيزيولوجي.