مجلس مدينة حمص.. معالجة الاختناقات المطرية ضمن أحياء المدينة

حمص-سانا

أنهت ورشات مجلس مدينة حمص معالجة الاختنافات المطرية ضمن أحياء وشوارع المدينة نتيجة الهطلات المطرية التي شهدتها المحافظة أمس.

وأوضح مدير الأشغال في المجلس المهندس حيدر النقري في تصريح لمراسلة سانا أنه تمت معالجة خمسة اختناقات أربعة منها حدثت مساء أمس في تقاطع دير بعلبة مع شارع الستين وطريق تدمر القديم وشارع إبراهيم يازجي وحي الادخار حيث تم تعزيل الشوايات ومعالجة الاختناقات لافتاً إلى أنه تم اليوم معالجة اختناق مطري نتيجة انسداد مجرور الصرف الصحي في حي الوعر بعد التنسيق مع شركة الصرف الصحي.

وبين النقري أنه يوجد أربع ورشات طوارئ تابعة للمجلس مختصة بمعالجة الشكاوى موزعة على كل محاور المدينة.