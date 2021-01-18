ارتفاع مخازين السدود في حمص جراء الهطولات المطرية الأخيرة

حمص-سانا

ارتفعت نسبة تخزين السدود في محافظة حمص نتيجة الهطولات المطرية التي شهدتها المحافظة خلال اليومين الماضيين.

وأوضح مدير الموارد المائية بحمص المهندس اسماعيل اسماعيل في تصريح لمراسلة سانا اليوم أن كمية التخزين في بحيرة قطينة بلغت لغاية تاريخه 154 مليون متر مكعب يقابلها العام الماضي 120 مليون متر مكعب وفي سد تل حوش 16 مليون متر مكعب وسد المزينة مليوني متر مكعب وسد زيتا 46 مليون متر مكعب وسد تلدو 5 ملايين متر مكعب.

وبين اسماعيل أن نسبة تخزين السدود حالياً 57 بالمئة يقابلها العام الماضي 50 بالمئة من مجموع التخزين الأعظمي والبالغ 400 مليون متر مكعب أما نسبة الهطول المطري حتى تاريخه فبلغت 43 بالمئة من الهاطل الإجمالي.

وأشار اسماعيل إلى أن الهطولات المطرية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية كانت جيدة في محافظة حمص حيث سجلت الهطولات في قطينة 41 ملم وفي تلكلخ 44 ملم والرستن 33 ملم لافتاً إلى أن الوضع الفني للسدود بشكل عام في محافظة حمص جيد.