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روسيا تنشئ مجلس خبراء دولي حول لقاح (سبوتنيك في) المضاد لكورونا

2021-01-18

موسكو-سانا

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ومركز غاماليا الطبي اليوم عن قيامهما بإنشاء مجلس خبراء دولي حول لقاح (سبوتنيك في) المضاد لفيروس كورونا.

وجاء في بيان صدر عن صندوق الاستثمارات المباشرة والمركز الطبي الروسي وفق ما نقلت وكالة نوفوستي “إن المجلس يضم أطباء وعلماء متخصصين في دراسة الفيروسات من روسيا والأرجنتين وبريطانيا والهند والولايات المتحدة وفرنسا والسويد وكرواتيا” مضيفاً “إن هؤلاء الأخصائيين يمثلون المراكز العلمية والطبية الكبرى”.

ولفت المدير العام لصندوق الاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف إلى أن العلماء الروس مطوري اللقاح سيتبادلون المعلومات والآراء والخبرات مع أبرز الخبراء الأجانب في إطار أنشطة المجلس.

وتبنى مركز غاماليا وشركة أسترازينيكا البريطانية السويدية والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وشركة آر فارم الصيدلانية الروسية في كانون الأول الماضي مذكرة تعاون في مواجهة جائحة كورونا.

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