رغم كورونا.. روسيا تحافظ على صادرات الحبوب عند مستويات مرتفعة

موسكو-سانا

ارتفعت صادرات القمح الروسية في الفترة من كانون الثاني وحتى تشرين الثاني من العام الماضي بنسبة 2ر15 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من 2019 والتي بلغت 6ر33 مليون طن وفقا لبيانات روسية رسمية.

وحسب موقع روسيا اليوم فإن هذه النتائج تتماشى مع توقعات الخبراء ما قبل جائحة فيروس كورونا بأن تتراوح الصادرات في الموسم الزراعي 2019-2020 بين 32 و42 مليون طن.

وفي الموسم الزراعي السابق 2018-2019 صدرت روسيا 2ر35 مليون طن من القمح إلى السوق العالمية بعد أن سجلت رقما قياسيا بلغ 449ر40 مليون طن في الموسم الذي قبله.

وفرضت الحكومة الروسية الشهر الماضي حصص تصدير لصادرات الحبوب للفترة من الـ 15 من شباط المقبل وحتى نهاية حزيران 2021 كما فرضت رسوما جمركية على صادرات القمح لتحقيق استقرار في أسعار الطحين والخبز.