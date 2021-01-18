برنامج مشروعي في السويداء يبدأ منح السلف الطلابية للعام الحالي

السويداء-سانا

بدأت صناديق برنامج مشروعي بالسويداء الممول من الأمانة السورية للتنمية بمنح السلف الطلابية للعام الحالي في مختلف مناطق المحافظة.

وذكر مدير مكتب التنمية المحلية بالسويداء المهندس عماد عز الدين في تصريح لمراسل سانا اليوم أن هذه السلف لمساعدة الطلبة الجامعيين في رسوم التسجيل وبعض النفقات ويبلغ سقفها 50 ألفاً للسلفة الواحدة ويمكن منحها أكثر من مرة في حال التزام المستفيد بالسداد بشكل كامل.

ولفت المهندس عزالدين إلى أن إجمالي السلف التي منحها البرنامج العام الماضي بلغ 827 سلفة بقيمة 41 مليونا و350 ألف ليرة.

ويبلغ عدد صناديق برنامج مشروعي بالسويداء منذ انطلاقته عام 2011 ولغاية تاريخه 126 صندوقا تغطي مختلف مناطق المحافظة.