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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
برلماني تركي: الحوار مع سورية ضروري لحماية أمن تركيا
2021-01-17
شنار: سياسات أردوغان تشكل خطراً على تركيا
2021-01-16
من دعم الإرهاب في سورية إلى الاحتيال بإعانات الأطفال… فضائح تلاحق الحكومة الهولندية وتجبر رئيسها على الاستقالة
2021-01-16
السفير ديوب يؤكد أهمية العلاقة الاستراتيجية بين سورية وإيران ومواصلة التعاون مع الأصدقاء في محاربة الإرهاب
2021-01-16
محادثات سورية كوبية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
2021-01-16
رئيس حزب العمال التركي: أردوغان هو الإرهابي وعدو الشعب
2021-01-16
ياكيش:دعم أردوغان للإرهابيين في سورية جعل تركيا في عزلة ومأزق صعب
2021-01-15
محليات
برنامج مشروعي في السويداء يبدأ منح السلف الطلابية للعام الحالي
2021-01-18
حملة دفا: نحو مئة عائلة مستفيدة من المرحلة الأولى في حلب
2021-01-18
توقيف مروج مخدرات في حمص
2021-01-18
إخماد حريق ضمن منزل في مشروع دمر والأضرار مادية
2021-01-18
بمشاركة 367 طالباً وطالبة… انطلاق الجولة الأولى من اختبارات التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري
2021-01-18
أمطار غزيرة متوقعة فوق المناطق الساحلية وهطولات ثلجية فوق 1400 متر
2021-01-18
هطولات مطرية في المحافظات كافة أغزرها 125مم في القنيطرة و100مم بحماة
2021-01-18
رياضة
ميسي معرض للإيقاف حتى 12 مباراة بعد طرده في نهائي كأس السوبر
2021-01-18
ميتز يفوز على أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي
2021-01-18
بيلباو يتوج بكأس السوبر الإسباني للمرة الثالثة في تاريخه
2021-01-18
إنتر ميلان يفوز على يوفنتوس في الدوري الإيطالي لكرة القدم
2021-01-17
تعادل ليفربول ومانشيستر يونايتد في الدوري الإنكليزي لكرة القدم
2021-01-17
ريال مدريد يوافق بعد مفاوضات جديدة على طلب الإنتر ضم حكيمي
2021-01-17
بايرن ميونخ يفوز على فرايبورغ في الدوري الألماني
2021-01-17
اقتصاد
رغم كورونا.. روسيا تحافظ على صادرات الحبوب عند مستويات مرتفعة
2021-01-18
انخفاض أسعار النفط
2021-01-18
ارتفاع أسعار الذهب
2021-01-18
ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الصيني خلال العام الماضي
2021-01-18
انطلاق فعاليات مهرجان العسل السوري الثاني بمدينة الجلاء بدمشق-فيديو
2021-01-17
السويداء.. بيع وتوزيع 65 ألف غرسة حراجية والبدء بتوزيع الدفعة الثانية من السماد الآزوتي المخصص لزراعة القمح
2021-01-17
زيادة خطة التحريج الاصطناعي إلى 340 هكتاراً في منطقة الغاب
2021-01-17
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الشريط الأخباري
بمشاركة 367 طالباً وطالبة… انطلاق الجولة الأولى من اختبارات التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري
وقفة احتجاجية لأبناء مدينة الحسكة تنديداً بقطع المحتل التركي مياه الشرب مجدداً عن المحافظة ورفضاً لانتهاكات ميليشيا (قسد)-فيديو
قوات الاحتلال الأمريكي تنقل 70 إرهابياً من تنظيم (داعش) من سجون الحسكة إلى التنف
لافروف: ما تقوم به الولايات المتحدة في سورية ينتهك القرار 2254 الذي ينص على الالتزام بسيادة سورية
وسط تفاؤل بإنتاج وفير… مزارعو تلكلخ يبدؤون جني محصول الفريز
طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن عدواناً جديداً على قطاع غزة المحاصر
فيروس كورونا يودي بحياة أكثر من مليونين و38 ألف شخص حول العالم
أمام مجلس الشعب.. المهندس عرنوس: هدفنا مواجهة الضغوط وتوفير الحياة الكريمة للمواطن الذي يعاني للسنة العاشرة على التوالي من آثار الحرب التي يتعرض لها بلدنا
الرئيس الأسد يقلد مديرة الهيئة العامة لمدارس أبناء وبنات الشهداء وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة تقديراً لمسيرتها الوطنية
قوات الاحتلال التركي ومرتزقته يحرمون مجدداً نحو مليون مدني من مياه الشرب في الحسكة وريفها الغربي
انطلاق فعاليات مهرجان العسل السوري الثاني بمدينة الجلاء بدمشق
2021-01-18
مهرجان العسل
2021-01-18
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