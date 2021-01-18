وقفة احتجاجية لأبناء مدينة الحسكة احتجاجاً على قطع المحتل التركي مياه الشرب مجدداً عنهم

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
برلماني تركي: الحوار مع سورية ضروري لحماية أمن تركيا
2021-01-17
شنار: سياسات أردوغان تشكل خطراً على تركيا
2021-01-16
من دعم الإرهاب في سورية إلى الاحتيال بإعانات الأطفال… فضائح تلاحق الحكومة الهولندية وتجبر رئيسها على الاستقالة
2021-01-16
السفير ديوب يؤكد أهمية العلاقة الاستراتيجية بين سورية وإيران ومواصلة التعاون مع الأصدقاء في محاربة الإرهاب
2021-01-16
محادثات سورية كوبية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
2021-01-16
رئيس حزب العمال التركي: أردوغان هو الإرهابي وعدو الشعب
2021-01-16
ياكيش:دعم أردوغان للإرهابيين في سورية جعل تركيا في عزلة ومأزق صعب
2021-01-15
محليات
أمطار غزيرة متوقعة فوق المناطق الساحلية وهطولات ثلجية على المرتفعات التي تزيد على 1400 متر
2021-01-18
هطولات مطرية في المحافظات كافة أغزرها 125مم في القنيطرة و100مم بحماة
2021-01-18
إخماد حريق ضمن منزل في المزة بدمشق والأضرار مادية
2021-01-18
أمام مجلس الشعب.. المهندس عرنوس: هدفنا مواجهة الضغوط وتوفير الحياة الكريمة للمواطن الذي يعاني للسنة العاشرة على التوالي من آثار الحرب التي يتعرض لها بلدنا
2021-01-17
إصدار طابع باسمها وتخصيص صالة لبيع المستلزمات المدرسية… أبرز توصيات المؤتمر الـ 37 لمنظمة طلائع البعث
2021-01-17
بئر مياه جديدة بالخدمة في ضاحية الأسد بريف دمشق واثنتان قيد الانتهاء
2021-01-17
أضرار في البيوت المحمية والشبكة الكهربائية بطرطوس جراء العاصفة المطرية
2021-01-17
رياضة
ميتز يفوز على أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي
2021-01-18
بيلباو يتوج بكأس السوبر الإسباني للمرة الثالثة في تاريخه
2021-01-18
إنتر ميلان يفوز على يوفنتوس في الدوري الإيطالي لكرة القدم
2021-01-17
تعادل ليفربول ومانشيستر يونايتد في الدوري الإنكليزي لكرة القدم
2021-01-17
ريال مدريد يوافق بعد مفاوضات جديدة على طلب الإنتر ضم حكيمي
2021-01-17
بايرن ميونخ يفوز على فرايبورغ في الدوري الألماني
2021-01-17
نادي ميلان يعلن إصابة لاعبه هرنانديز بكورونا
2021-01-17
اقتصاد
ارتفاع أسعار الذهب
2021-01-18
ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الصيني خلال العام الماضي
2021-01-18
انطلاق فعاليات مهرجان العسل السوري الثاني بمدينة الجلاء بدمشق
2021-01-17
السويداء.. بيع وتوزيع 65 ألف غرسة حراجية والبدء بتوزيع الدفعة الثانية من السماد الآزوتي المخصص لزراعة القمح
2021-01-17
زيادة خطة التحريج الاصطناعي إلى 340 هكتاراً في منطقة الغاب
2021-01-17
إكثار البذار: بيع أكثر من 10 آلاف طن من بذار القمح في درعا
2021-01-17
89 ضبطاً تموينياً بدرعا و67 ضبطاً صحياً في الحسكة
2021-01-17
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قوات الاحتلال التركي ومرتزقته يحرمون مجدداً نحو مليون مدني من مياه الشرب في الحسكة وريفها الغربي
وقفة احتجاجية لأبناء مدينة الحسكة احتجاجاً على قطع المحتل التركي مياه الشرب مجدداً عنهم
2021-01-18
وقفة احتجاجية لأبناء مدينة الحسكة
2021-01-18
Zeina
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وقفة احتجاجية لأبناء مدينة الحسكة تنديداً بقطع المحتل التركي مياه الشرب مجدداً عنهم ورفضاً لانتهاكات ميليشيا (قسد) بحقهم
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