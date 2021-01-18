في انخفاض كبير… ألمانيا تسجل7141 إصابة و214 وفاة بفيروس كورونا

عواصم-سانا

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الألماني أنه تم تسجيل 7141 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يرفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و40659.

وأشارت بيانات المعهد إلى أنه تم رصد 214 وفاة جديدة جراء الفيروس وبهذا يصل إجمالي الوفيات إلى 46633 وفاة.

وفي المكسيك ذكرت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 11170 إصابة جديدة بالفيروس و463 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالى الإصابات المؤكدة بالفيروس وصل إلى مليون و641428 والوفيات إلى 140704.

ورجحت الوزارة أن يكون العدد الحقيقي للإصابات والوفيات أعلى بكثير من العدد الرسمي بسبب نقص إجراء الاختبارات على نطاق واسع.

وفي بريطانيا قال وزير توزيع اللقاحات البريطاني ناظم الزهاوي إن السلطات تقوم بتطعيم 140 شخصا ضد مرض كوفيد19 كل دقيقة في المتوسط مشيرا إلى أن الأمور ستتحسن في البلاد مع افتتاح المزيد من مراكز التطعيم الكبيرة 17 مركزا هذا الأسبوع و50 بحلول نهاية الشهر.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة الماضي عن تطعيم 3.2 ملايين شخص في بلاده باللقاحات المضادة لفيروس كورونا محذراً من الإهمال فى الإجراءات الاحترازية.