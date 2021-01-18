واعظي: ليس هناك اتصال بين الحكومة الايرانية وإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب

طهران-سانا

أكد مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي أنه لم يكن هناك أي اتصال للحكومة الإيرانية مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء عن واعظي قوله اليوم ردا على سؤال حول إن كانت الحكومة الإيرانية قدمت شرطا مسبقا لإجراء مفاوضات محتملة مع أمريكا ازاء الاتفاق النووي.. إن “ما نؤكد عليه هو أن كل ما حدث خلال إدارة دونالد ترامب يجب أن يعود إلى ما قبل هذه الإدارة بما في ذلك جميع أنواع العقوبات ضد الشركات والأفراد.. ونحن جادون في ذلك”.

وأضاف واعظي “أعلنا بوضوح أنه في المرحلة الجديدة سيكون الالتزام مقابل الالتزام والتنفيذ مقابل التنفيذ والاعلان مقابل الاعلان لذلك يجب على الامريكيين أن يكونوا دقيقين للغاية بشأن ما هو من المفترض أن يقوموا به” نافيا أن يكون تم إبلاغ فريق بايدن بهذا الموقف.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أعلنت عام 2018 انسحابها من الاتفاق النووي الموقع مع إيران في حين أعرب بايدن الذي يتولى منصبه بعد غد عن استعداده للعودة إلى ذلك الاتفاق.