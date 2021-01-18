انخفاض قياسي لدرجات الحرارة في موسكو

موسكو-سانا

انخفضت درجة الحرارة في العاصمة الروسية موسكو الليلة الماضية إلى ما بين 22 و25 درجة تحت الصفر وهو انخفاض قياسي لم تشهده منذ 4 سنوات.

ونقلت سبوتنيك عن إيفغيني تيشكوفيتس من مركز فوبوس للطقس قوله إن درجة الحرارة في ضواحي موسكو ستبلغ ناقص 30 أي 11 درجة تحت المعدل الطبيعي.

وكانت كبيرة المتخصصين في مكتب الأرصاد الجوية بالعاصمة موسكو تاتيانا بوزدنياكوفا صرحت في وقت سابق أنه بحلول يوم الأحد الـ 17 من كانون الثاني ستنخفض درجة حرارة الهواء في موسكو ليلا إلى 24 درجة تحت الصفر وهو ما يقل عن المعدل المناخي بمقدار ثماني إلى عشر درجات.