18 كانون الثاني 1896- عرض جهاز الأشعة السينية لأول مرة

دمشق-سانا

1778- جيمس كوك يكتشف جزر هاواي ويسميها جزر ساندويتش.

1863- إسماعيل باشا يتولى حكم مصر بعد وفاة عمه الوالي محمد سعيد باشا.

1896- عرض جهاز الأشعة السينية لأول مرة.

1911- أول هبوط لطائرة على متن حاملة طائرات ما فتح الباب لتشييدها.

1943- السوفييت يعلنون كسر حصار لينينغراد من قبل القوات الألمانية النازية.

1952- بدء الثورة الشعبية التونسية ضد الاحتلال الفرنسي.

2002- انتهاء الحرب الأهلية في سيراليون.

2007- عاصفة تضرب المملكة المتحدة وغرب أوروبا تتسبب بخسائر كبيرة وتؤدي إلى إغلاق المطارات والموانئ وغرق بعض السفن ومصرع 50 شخصا وجرح المئات.

من مواليد هذا اليوم..

1689- شارل مونتسكيو مفكر فرنسي وصاحب نظرية فصل السلطات.

1937- جون هيوم سياسي ايرلندي شمالي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1998.

من وفيات هذا اليوم..

1862- جون تايلر رئيس الولايات المتحدة العاشر.

1995- أدولف بوتنانت عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1939.