18 كانون الثاني 1896- عرض جهاز الأشعة السينية لأول مرة

دمشق-سانا
1778- جيمس كوك يكتشف جزر هاواي ويسميها جزر ساندويتش.
1863- إسماعيل باشا يتولى حكم مصر بعد وفاة عمه الوالي محمد سعيد باشا.
1896- عرض جهاز الأشعة السينية لأول مرة.
1911- أول هبوط لطائرة على متن حاملة طائرات ما فتح الباب لتشييدها.
1943- السوفييت يعلنون كسر حصار لينينغراد من قبل القوات الألمانية النازية.
1952- بدء الثورة الشعبية التونسية ضد الاحتلال الفرنسي.
2002- انتهاء الحرب الأهلية في سيراليون.
2007- عاصفة تضرب المملكة المتحدة وغرب أوروبا تتسبب بخسائر كبيرة وتؤدي إلى إغلاق المطارات والموانئ وغرق بعض السفن ومصرع 50 شخصا وجرح المئات.
من مواليد هذا اليوم..
1689- شارل مونتسكيو مفكر فرنسي وصاحب نظرية فصل السلطات.
1937- جون هيوم سياسي ايرلندي شمالي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1998.
من وفيات هذا اليوم..
1862- جون تايلر رئيس الولايات المتحدة العاشر.
1995- أدولف بوتنانت عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1939.