مهرجان ربيع الطفولة بحمص يستضيف الأطفال في جلسة قراءة وأنشطة تفاعلية

حمص-سانا

تضمنت فعاليات اليوم الثاني من مهرجان ربيع الطفولة التي تقيمه مديرية الثقافة في حمص خلال العطلة الإنتصافية جلسة قراءة وأنشطة تفاعلية للصغار في قسم الأطفال واليافعين بالمديرية.

وحول أنشطة اليوم التي أقيمت بالتعاون مع ملتقى أصدقاء الكتاب ودار الربيع للنشر أوضحت هالة ابراهيم من مؤسسي ملتقى أصدقاء الكتاب في تصريح لمراسلة سانا أنها تستهدف الأطفال من عمر 5 حتى 12 سنة حيث يتم تصنيفهم حسب فئتهم العمرية مبينة أن جلسات القراءة مستمرة خلال المهرجان وتأتي ضمن مبادرة لنقرأ معاً التي أطلقها الملتقى العام الماضي وتشمل أنشطة تفاعلية إضافة للقراءة كالرسم والشطرنج ومسرح الأطفال.

وتعتمد جلسات القراءة في المهرجان وفقاً لابراهيم على تشكيل حلقات قراءة لقصص عالمية ومنشورات وزارة الثقافة ومناقشتها وتشجيع الأطفال على كتابة قصص مشابهة أو تقديم رسومات توحي بحكايات معينة أو تمثيل شخصيات القصة.

صبا وسوف رئيس قسم الأطفال واليافعين بمديرية ثقافة حمص أشارت إلى أن هذه الجلسات تسهم بتكريس حب المطالعة والكتاب بعيداً عن الشاشات الإلكترونية والإنترنت ليتمكنوا من اكتشاف العالم وصقل خبراتهم الحياتية والإرتقاء بأساليبهم التعبيرية.

الأطفال يحيى سلمان وسلوى ياسين وحبيب عازر استخلصوا عبراً مفيدة من قراءتهم لقصة العنزة والخرفان وأكدوا مواظبتهم على حضور جلسات القراءة لما لها من أثر إيجابي في زيادة خبرتهم المعرفية وتحقيق المتعة والتسلية والفائدة بآن واحد.

واختتمت نشاطات اليوم بعرض فيلم الكرتون شون ذا شيب على مسرح قصر الثقافة.