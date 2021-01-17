الرئيس الأسد يقلد مديرة الهيئة العامة لمدارس أبناء وبنات الشهداء وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة تقديراً لمسيرتها الوطنية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
برلماني تركي: الحوار مع سورية ضروري لحماية أمن تركيا
2021-01-17
شنار: سياسات أردوغان تشكل خطراً على تركيا
2021-01-16
من دعم الإرهاب في سورية إلى الاحتيال بإعانات الأطفال… فضائح تلاحق الحكومة الهولندية وتجبر رئيسها على الاستقالة
2021-01-16
السفير ديوب يؤكد أهمية العلاقة الاستراتيجية بين سورية وإيران ومواصلة التعاون مع الأصدقاء في محاربة الإرهاب
2021-01-16
محادثات سورية كوبية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
2021-01-16
رئيس حزب العمال التركي: أردوغان هو الإرهابي وعدو الشعب
2021-01-16
ياكيش:دعم أردوغان للإرهابيين في سورية جعل تركيا في عزلة ومأزق صعب
2021-01-15
محليات
إصدار طابع باسمها وتخصيص صالة لبيع المستلزمات المدرسية… أبرز توصيات المؤتمر الـ 37 لمنظمة طلائع البعث
2021-01-17
بئر مياه جديدة بالخدمة في ضاحية الأسد بريف دمشق واثنتان قيد الانتهاء
2021-01-17
أضرار في البيوت المحمية والشبكة الكهربائية بطرطوس جراء العاصفة المطرية
2021-01-17
محافظة دمشق: تركيب أجهزة إنارة بالطاقة الشمسية وتجهيز مركز نشاطات للأطفال في الشاغور
2021-01-17
مركز التنسيق الروسي يوزع مساعدات غذائية في بلدة الهيجانة بريف دمشق
2021-01-17
وضع أمانة السجل المدني في تدمر بالخدمة
2021-01-17
وضع المركز الصحي في حي الآربوية بالقامشلي بالخدمة
2021-01-17
رياضة
بايرن ميونخ يفوز على فرايبورغ في الدوري الألماني
2021-01-17
نادي ميلان يعلن إصابة لاعبه هرنانديز بكورونا
2021-01-17
إلغاء أول مباراة في كأس العالم لكرة اليد في مصر بسبب كورونا
2021-01-17
لجنة الصحفيين الرياضيين تكرم الرياضيين والإعلاميين المتميزين في عام 2020
2021-01-17
مصر تتأهل للدور الثاني من بطولة كأس العالم لكرة اليد
2021-01-17
ميلان يعلن توصله لاتفاق ضم المهاجم الكرواتي ماندزوكيتش
2021-01-17
نابولي يعلن إصابة لاعبه رويز بكورونا
2021-01-17
اقتصاد
انطلاق فعاليات مهرجان العسل السوري الثاني بمدينة الجلاء بدمشق
2021-01-17
السويداء.. بيع وتوزيع 65 ألف غرسة حراجية والبدء بتوزيع الدفعة الثانية من السماد الآزوتي المخصص لزراعة القمح
2021-01-17
زيادة خطة التحريج الاصطناعي إلى 340 هكتاراً في منطقة الغاب
2021-01-17
إكثار البذار: بيع أكثر من 10 آلاف طن من بذار القمح في درعا
2021-01-17
89 ضبطاً تموينياً بدرعا و67 ضبطاً صحياً في الحسكة
2021-01-17
محلج العاصي بحماة: حلج 3400 طن من الأقطان المحبوبة وتوريد 1924 طن بذور صناعية
2021-01-17
السورية للتجارة في القنيطرة تفتتح منفذاً جديداً في تجمع دروشا للنازحين
2021-01-17
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الرئيس الأسد يقلد مديرة الهيئة العامة لمدارس أبناء وبنات الشهداء وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة تقديراً لمسيرتها الوطنية
2021-01-17
الرئيس الأسد
2021-01-17
tarek2012
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