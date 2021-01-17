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الرئيس الأسد يقلد مديرة الهيئة العامة لمدارس أبناء وبنات الشهداء وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة تقديراً لمسيرتها الوطنية

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الرئيس الأسد يقلد مديرة الهيئة العامة لمدارس أبناء الشهداء وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة

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