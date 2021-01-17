645 إصابة و9 حالات وفاة جديدة بكورونا في العراق

عواصم-سانا

أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 645 إصابة و9 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفادت الوزارة بأن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى 608232 والوفيات 12944 والمتعافين 569429 بعد تسجيل 1531 حالة شفاء جديدة.

وفي الامارات أعلن عن تسجيل 3453 إصابة وخمس وفيات جديدة جراء كورونا ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 253261 والوفيات إلى 745.

وفي ليبيا أفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض بتسجيل 1071 إصابة و14 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 109088 والوفيات إلى 1665 والمتعافين إلى 86125.