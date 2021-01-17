هزة أرضية بقوة 1ر4 درجات تضرب شرق تركيا

أنقرة-سانا

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 1ر4 درجات على مقياس ريختر ولاية ألازيغ شرق تركيا اليوم دون ورود تقارير عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن إدارة الكوارث والطوارئ قولها في بيان إن الهزة ضربت شمال الازيغ وكان مركزها على عمق 17 كيلومترا.

يذكر أن زلزالاً مدمراً ضرب السواحل الغربية لتركيا في أواخر تشرين الأول الماضي أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 117 قتيلاً وأكثر من ألف جريح إضافة إلى قتيلين وعدة جرحى في اليونان.

وتعد تركيا من بين أكثر المناطق النشطة زلزالياً في العالم حيث تتوضع على العديد من خطوط الصدع النشطة وشهدت العديد من الزلازل والهزات الأرضية في السابق.