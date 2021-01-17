إلغاء أول مباراة في كأس العالم لكرة اليد في مصر بسبب كورونا

القاهرة-سانا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد إلغاء مباراة منتخبي ألمانيا والرأس الأخضر المقررة مساء اليوم بسبب كورونا.

وكشف الاتحاد في بيانه له اليوم أنه قرر إلغاء المباراة نتيجة إصابة أربعة لاعبين من منتخب الرأس الأخضر بفيروس كورونا وعدم اكتمال قائمة المنتخب لخوض لقاء ألمانيا وبالتالي اعتبار المنتخب الألماني فائزا بنتيجة 10 مقابل صفر.

وتستضيف مصر النسخة الـ 27 من كأس العالم لكرة اليد في الفترة بين الـ 13 والـ 31 من كانون الثاني الجاري بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة دون جماهير بسبب ظروف وباء كورونا.