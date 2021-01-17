جامعة تايلاندية تحول الهواتف الذكية القديمة إلى مجاهر للبحث العلمي

بانكوك-سانا

أعلنت جامعة تايلاندية عن مشروع جديد لإعادة استخدام الهواتف المحمولة الذكية المهملة بدل المجاهر التعليمية في المدارس المحرومة من المعدات العلمية في جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت جامعة (شولالونغكورن) في بيان على موقعها الرسمي اليوم أنها ستعمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والمجتمع التايلاندية على تعديل 500 هاتف ذكي قديم تبرعت بها شركة سامسونغ الكترونيكس وتجديدها وتحويلها إلى مجاهر تعليمية وذلك عبر استخدام تقنية (سي يو سمارت لينس) والتي اخترعها أستاذ الدكتوراه في قسم الكيمياء بكلية العلوم (سانونغ أكاسي).

ولفتت إلى أن الهدف من المشروع تعزيز المساواة في الوصول إلى التعليم الجيد لجميع الطلاب في تايلاند عبر إعادة استخدام المعدات القديمة في المدارس المهمشة.

وأوضح خبراء من الجامعة أن هذا المشروع الرائع يساعد الطلاب ويحفزهم نحو الابتكار والإبداع ويقلل الهدر كما أنه يستثمر الهاتف الذكي ليكبر العناصر بالمعامل 50 ضعفاً إضافة لتشجيعه جامعات أخرى على استلهام الفكرة وتنميتها وتطويرها.