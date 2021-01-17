إصابة عدد من الأشخاص جراء حادثي إطلاق نار بالولايات المتحدة

واشنطن-سانا

أصيب عدد من الأشخاص جراء وقوع إطلاق نار في مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية اليوم.

ونقلت شبكة “أي بي سي” الأمريكية عن مسؤولين في إدارة الإطفاء في فينيكس قولهم “وقع حادث إطلاق نار بالقرب من شارع 24 وجامعة درايف وأسفر عن إصابة العديد من الأشخاص”.

وتحقق الشرطة لكشف ملابسات الحادث.

كما أصيب خمسة اشخاص جراء اطلاق نار وسط مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ونقلت شبكة ايه بي سي نيوز الأمريكية عن شرطة سان فرانسيسكو قولها في تغريدة على تويتر إن “إطلاق النار وقع الليلة الماضية عند تقاطع شارعي إيدي وتايلور في منطقة تندرلوين بالمدينة ما اسفر عن إصابة خمسة اشخاص بجروح”.

وأشارت الشبكة الى أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث.

وتعتبر حوادث إطلاق النار أمراً شائعاً في الولايات المتحدة نظراً لانتشار ثقافة العنف وحق حيازة السلاح الفردي ما يسفر سنوياً عن سقوط مئات القتلى والمصابين.