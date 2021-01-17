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مصر تغلق ميناءي الإسكندرية والدخيلة بسبب الأحوال الجوية السائدة

2021-01-17

القاهرة-سانا

أعلنت سلطات ميناء الإسكندرية المصري اليوم أنه تقرر إغلاق ميناءي الإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط أمام حركة الملاحة البحرية بسبب الأحوال الجوية السائدة وارتفاع الأمواج.

ونقلت صحيفة أخبار اليوم المصرية عن أحمد بريقع المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية قوله إن “إغلاق الميناءين جاء حرصا على عدم اصطدام البواخر والسفن بعضها ببعض أو اصطدامها بأرصفة الميناء لضمان سلامة الملاحة البحرية” مؤكداً جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة لتلقي أي بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن.

ووجهت هيئة ميناء الإسكندرية إدارات الموانئ المختلفة بتوخي الحذر واتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات.

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