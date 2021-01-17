بدء صرف إعانات الشلل الدماغي في السويداء

السويداء-سانا

بدأ فرع المؤسسة السورية للبريد بالسويداء عمليات صرف الإعانات المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لذوي الإعاقة (الشلل الدماغي) وذلك عبر إيصالها لمنازلهم من خلال المكاتب البريدية المنتشرة بالمحافظة بهدف تخفيف الأعباء عنهم.

وذكر مدير فرع المؤسسة وليد أبو شاهين في تصريح لمراسل سانا اليوم أن عدد المستفيدين من هذه الإعانات يبلغ 1504 أشخاص من ذوي الإعاقة وقيمة المبالغ المخصصة لهم 30.597 مليوناً مبيناً أن توزيع المبالغ عليهم يتم استناداً إلى الجداول الواردة من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بأماكن وعناوين المستهدفين منها.

ولفت أبو شاهين إلى أن مقدار الاستفادة من الإعانة يكون وفق درجة الإعاقة ونسبتها وذلك وفق ثلاث فئات يحصل المستفيد من الفئة الأولى من المصابين بالشلل الرباعي والثلاثي على 25200 ليرة والثانية للشلل النصفي والشقي 12600 ليرة والثالثة لشلل الطرف الواحد العلوي أو السفلي 8400 ليرة.